Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От COVID в Украине умерли уже 26 тысяч человек, в воскресенье – 68

Понедельник, 1 марта 2021, 07:18
От COVID в Украине умерли уже 26 тысяч человек, в воскресенье – 68

За сутки 28 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 4 285 человек, госпитализированы 1 779 больных, не смогли спасти 68 пациентов, выздоровела 1 701 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего новых больных зарегистрировали в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), ​​Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Среди них, в частности, 258 детей и 93 медработника.

Тестирований в воскресенье сделали 23 066, в том числе методом ПЦР – 15 394, методом ИФА – 2 621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 051.

 

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 1 352 134 человека, из них 1 171 724 лица выздоровели, а 26 050 умерли.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Covid-2019
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
Ученые выяснили, какая распространенная привычка увеличивает риск заразиться COVID-19
Ученые выяснили, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: