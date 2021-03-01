От COVID в Украине умерли уже 26 тысяч человек, в воскресенье – 68

За сутки 28 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 4 285 человек, госпитализированы 1 779 больных, не смогли спасти 68 пациентов, выздоровела 1 701 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего новых больных зарегистрировали в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), ​​Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Среди них, в частности, 258 детей и 93 медработника.

Тестирований в воскресенье сделали 23 066, в том числе методом ПЦР – 15 394, методом ИФА – 2 621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 051.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 1 352 134 человека, из них 1 171 724 лица выздоровели, а 26 050 умерли.

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