Боррель рассказал подробности закрытых переговоров с Лавровым в Москве

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал подробности закрытой части переговоров с российским министром Сергеем Лавровым и возразил, что был беспомощным в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Spiegel.

"Не думаю, что вы сказали бы так, если бы были свидетелями нашей встречи в закрытом режиме. Я там посмотрел Лаврову в глаза и очень четко сказал, что я думаю о ситуации с правами человека в России. Я призвал освободить оппозиционного политика Алексея Навального и провести независимое расследование его отравления и критиковал арест протестующих", - сказал Боррель.

"Тогда Лавров меня предупредил. Он спросил меня, хочу ли я поговорить о деле Навального также во время пресс-конференции. Лавров заявил, что Россия не примет вмешательства во внутренние дела", - добавил дипломат.

Он также рассказал, что россияне сравнивали дело Лаврова с каталонцами, которых осудили за участие в референдуме о независимости. Боррель является выходцем из Каталонии, но поддерживает единство с Испанией.

"На самом деле, я известен тем, что реагирую немедленно и не избегаю споров. Но по этому поводу, когда я услышал сравнения дела Навального с каталонцами, я рассмотрел возможность вступить в диалектическую борьбу с ним перед камерой. Но я решил этого не делать. Я не ездил в Москву, чтобы поговорить о Каталонии. Я решил сохранять спокойствие", - пояснил он.

Боррель не стал отрицать, что его публичная реакция на действия Москвы могла быть жестче.

"Когда так много людей считают, что я должен был проявить более сильную реакцию, я не буду им противоречить. Вероятно, мне следовало потакать своему желанию еще немного поспорить перед камерами", - добавил он.

Напомним, во время визита Борреля Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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