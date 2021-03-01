Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"

Президент Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Источник: Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие Правосудия" 1 марта

Прямая речь: "Устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом на этом пути может стать ИТ решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне".

Детали: По словам Зеленского, благодаря этому "большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".

Также президент отметил важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Важным вопросом, по словам Зеленского, есть и непосредственное участие граждан Украины в осуществлении правосудия – поэтому власть подготовила уже 2 законопроекта, которые "дадут старт работе суда присяжных".

Президент подчеркнул, что "модель и формат суда присяжных будут подробно обсуждаться".