Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина – миссии ОБСЕ: Россия снимает ролики в поддержку идеи своих "миротворцев" на Донбассе

Понедельник, 1 марта 2021, 10:31
Украина – миссии ОБСЕ: Россия снимает ролики в поддержку идеи своих миротворцев на Донбассе

Украина предупреждает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о возможных провокациях России с намерением легитимизировать привлечение "российских миротворцев" на Донбасс.

Источник: украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram

Детали: 28 февраля руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор (УС СЦКК) Сергей Салкуцан направил главе СММ ОБСЕ ноту о провокационных действиях оккупационных сил.

По имеющейся у УС СЦКК информации, Россия проводит ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых при посредничестве СММ ОБСЕ договоренностей о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

В частности, как отмечается, действия россиян направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих Вооруженных сил РФ в составе СЦКК как "... единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины".

Дословно: "27 февраля 2021 года на позициях одного из подразделений 2 АК (зона ответственности – ТОРЛОУ) была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев.

При этом заявляется, что такая оценка якобы была дана представителями СММ ОБСЕ из некоторых западноевропейских стран.

К проведению вышеуказанных съемок были привлечены военнослужащие 2 АК, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого "представительства ЛНР в СЦКК".

Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня.

Данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами в ходе заседаний ТКГ и в формате Нормандской четверки, а именно в точном соблюдении этих договоренностей и состоит действенный механизм мирного урегулирования".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассоккупацияРосcиямиротворцыОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: