Украина – миссии ОБСЕ: Россия снимает ролики в поддержку идеи своих "миротворцев" на Донбассе

Украина предупреждает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о возможных провокациях России с намерением легитимизировать привлечение "российских миротворцев" на Донбасс.

Источник: украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram

Детали: 28 февраля руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор (УС СЦКК) Сергей Салкуцан направил главе СММ ОБСЕ ноту о провокационных действиях оккупационных сил.

По имеющейся у УС СЦКК информации, Россия проводит ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых при посредничестве СММ ОБСЕ договоренностей о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

В частности, как отмечается, действия россиян направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих Вооруженных сил РФ в составе СЦКК как "... единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины".

Дословно: "27 февраля 2021 года на позициях одного из подразделений 2 АК (зона ответственности – ТОРЛОУ) была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев.

При этом заявляется, что такая оценка якобы была дана представителями СММ ОБСЕ из некоторых западноевропейских стран.

К проведению вышеуказанных съемок были привлечены военнослужащие 2 АК, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого "представительства ЛНР в СЦКК".

Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня.

Данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами в ходе заседаний ТКГ и в формате Нормандской четверки, а именно в точном соблюдении этих договоренностей и состоит действенный механизм мирного урегулирования".