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Дубинский попал в аварию на Львовщине - возбуждено дело

Понедельник, 1 марта 2021, 13:38

В пол 7 утра 1 марта на автодороге Киев-Чоп возле города Стрый (Львовская область) столкнулись два автомобиля - одним из них управлял народный депутат Александр Дубинский.

Источник: заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, источники УП в правоохранительных органах

Прямая речь Тракало: "Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и ожидаем от медиков заключение по телесных повреждениях всех участников ДТП. Сейчас открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения - УП)".

Детали: Источники УП сообщили, что за рулем был Александр Дубинский. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем, который двигался навстречу.

Сообщается, что, предварительно, все участники ДТП были трезвы.

Темы: ДубинскийЛьвовщина


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