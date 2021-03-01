Подделывали справки об отсутствии коронавируса: в Киеве разоблачили двух мошенников

В Киеве правоохранители разоблачили двух мошенников, которые за 550 гривен печатали справки об отсутствии заболевания Covid-19 с поддельной печатью одного из столичных медицинских центров.

Источник: сайт столичной полиции

Детали: В Подольское управление полиции обратилось руководство одного из столичных медицинских центров и сообщило, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляют поддельные медицинские справки.

Во время проверки полицейские установили, что нарушители с помощью мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили каких-либо лабораторных исследований, а документ получали по почте после оплаты 550 гривен на "подставную" банковскую карточку.

Следователи установили, что нелегальный бизнес организовала 55-летняя иностранка и ее сожитель - 48-летний киевлянин.

Дома у фигурантов правоохранители провели обыск, во время которого изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование", которая предусматривает до пяти лет тюрьмы.