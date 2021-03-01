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В Одессе рухнул старый дом – третий за месяц

Понедельник, 1 марта 2021, 15:17
Суспільне Одеса

В Одессе обрушилась часть дома-памятника архитектуры – буквально перед этим из того дома и двора рядом отселили 16 жителей из девяти квартир.

Источник: "Радио Свобода" и "Суспільне.Одеса"

Детали: Обвал произошел ночью 1 марта – стена упала на соседний дом. Поскольку жителей отселили еще 27 февраля, никто не пострадал.

 
Радио Свобода

Как рассказала журналистам на месте событий жительница дома Татьяна Жиданкова, вообще трещины в доме появились много лет назад, но около двух лет назад проблемы стали ощутимы. Дом расположен по адресу Нежинская 16.

По словам Жиданковой, в квартирах, которые сейчас обрушились, устанавливали маячки, но ничего не делали. 27 февраля дом дал первую большую трещину, отвалился кусок фасада  – "и через два дня он просто окончательно упал".

В субботу людям отключили газ, есть только свет и вода, говорит Жиданкова.

Она и еще 11 жителей живут у друзей, четверым дали комнаты в общежитии КП "Горэлектротранс".

В квартиры жителей не пускают, в субботу позволили забрать только документы и самые необходимые вещи.

По первоначальному плану, жители должны были провести в общежитии только 3 дня.

 

Владислав Бахчеван из соседнего дома, на который обрушилась стена, говорит, что летом жители собирали коллективное письмо к представителям власти, потому что "все знали, что такое будет". Кто-то забивал маленькие трещины тряпками, кто закрывал пакетами.

В его кухне давно повело стены из-за давления дома, а теперь в квартире обвалилась стена и наполовину упал потолок.

Доходный дом на Нежинской 16 был построен во второй половине XIX века, это памятник архитектуры и градостроительства местного значения. С 1909 по 1924 годы там жил советский драматург Лев Славин.

Как сообщил СМИ заместитель директора департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Одесского горсовета Виталий Цуркан, еще 27 февраля чиновники проводили обследование дома, а потом приезжали туда ночью.

По его словам, есть "маневренный фонд" – 21 квартира: 5 из них свободны и в ближайшее время там разместят жителей пострадавших квартир.

Цукан завил, что "рассматривается возможность восстановления стены".

 

Предполагали, что трещина на доме могла появиться из-за строительных работ неподалеку. Застройщик отрицал такие последствия и утверждал, что наоборот перед началом строительства они укрепили дома рядом.

Также на обрушившейся стене можно увидеть не только старый кирпич из ракушечника, но и современный, белый. Жители домов рядом рассказали, что в одной из квартир сделали арку именно в той стене, которая обвалилась 1 марта.

Это уже третий обвал в Одессе за месяц: 11 февраля неподалеку на улице Мечникова 15 обвалилась часть здания завода мороженого, а 3 февраля – дом на Деволановском спуске 11. Оба здания были заброшенными, там жили бездомные.

Темы: Одесса


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