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Минобороны решило построить новые внедорожники для ВСУ вместо советских

Понедельник, 1 марта 2021, 15:30

Министерство обороны планирует кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных сил, избавившись от советских УАЗов.

Источник: сайт Минобороны, глава ведомства Андрей Таран

Прямая речь Тарана: "Мы должны сказать "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса. К опытным образцам выдвигается ряд требований - надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина имеет обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний".

Детали: Сообщается, что сейчас объявлено об открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины". Завершить разработку нового внедорожника планируется в первой половине 2021 года. Для участия в конкурсе на лучший проект приглашаются все желающие предприятия Украины.

По словам Тарана, сейчас основную группу армейских автомобилей, используемых в видах и отдельных родах войск, составляют УАЗы различных модификаций, которые морально и физически уже устарели. А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями России. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации.

Первыми новые автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силытранспортавто


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