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СБУ задержала телефонного террориста, причастного к 16 "минированиям"

Понедельник, 1 марта 2021, 14:37
СБУ задержала телефонного террориста, причастного к 16 минированиям

Служба безопасности Украины установила и задержала харьковчанина, который систематически отправлял анонимные сообщения о минировании государственных учреждений Харькова.

Источник: начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook

Детали: Оперативники спецслужбы задокументировали, что этот харьковчанин причастен как минимум к 16 анонимным сообщениям о заминировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины.

Экспертиза, проведенная в Национальном научном центре судебных экспертиз им. Бокариуса, подтвердила идентичность голоса псевдоминера и установленного гражданина.

Сейчас злоумышленник задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенном повторно.

Украинская правда

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Темы: СБУХарьков
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