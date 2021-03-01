СБУ задержала телефонного террориста, причастного к 16 "минированиям"

Служба безопасности Украины установила и задержала харьковчанина, который систематически отправлял анонимные сообщения о минировании государственных учреждений Харькова.

Источник: начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook

Детали: Оперативники спецслужбы задокументировали, что этот харьковчанин причастен как минимум к 16 анонимным сообщениям о заминировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины.

Экспертиза, проведенная в Национальном научном центре судебных экспертиз им. Бокариуса, подтвердила идентичность голоса псевдоминера и установленного гражданина.

Сейчас злоумышленник задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенном повторно.