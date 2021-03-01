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Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым

Понедельник, 1 марта 2021, 15:47

Глава МИД Украины с 2014 по 2019 годы Павел Климкин рассказал о реакции и обещаниях Джо Байдена, бывшего вице-президента США, а ныне президента, в ответ на начало агрессии России против Украины.

Об этом Климкин рассказал в интервью "Европейской правде".

По словам Климкина, от американцев в начале 2014 года не звучало сигнала типа "успокойтесь и прекратите сопротивление".

"Я слышал, что тогда говорил Байден. А теперь он стал президентом США. Еще на нашей первой встрече, помню, он сказал такую ​​фразу: "Я бы сделал из того, что ты спрашиваешь, первое, второе и четвертое. И я буду пытаться это делать, но у меня есть свой президент", - вспоминает Климкин.

"Не хочу говорить, какие именно там были пункты, потому что там речь шла о чувствительных моментах, но он поддерживал действия. Речь шла о военной помощи и некоторых дополнительных шагах. И это он говорил, не скрывая, в присутствии 7-8 человек из своей команды", - добавил бывший глава МИД.

Он выразил уверенность, что новая администрация США будет поддерживать жесткое сопротивление Украины российской агрессии. Климкин напомнил, что Байден поддерживал предоставление летального оружия Украине.

При этом он не стал прогнозировать, сохранится ли такая поддержка со стороны США и в дальнейшем. "Скажу одним словом, чтобы не раскрывать детали: он поддерживал", - сказал экс-министр.

Читайте полное интервью: "Я не слышал от США призыва прекратить сопротивление". Воспоминания Климкина о начале агрессии РФ

Смотрите также интервью на youtube-канале Европравды

Темы: БайденКрымСШАМИДКлимкин


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