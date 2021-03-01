В Беларуси штрафы за участие в несанкционированных протестах подняли до 900 евро

С 1 марта в Беларуси заработал обновленный Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому серьезно увеличен размер штрафа за участие в несанкционированных акциях протеста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Максимальный размер штрафа за участие в несанкционированных массовых мероприятиях увеличили с 870 до 2900 рублей (с 275 до более 900 евро).

При привлечении по этой статье повторно смогут оштрафовать на сумму до 5800 рублей (более 1800 евро). Прошлая сумма штрафа составила 1450 рублей.

В обновленном Кодексе максимальный срок административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по-прежнему составляет 15 суток. А вот за повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии в течение года грозит от 15 до 30 суток.

При этом 30 суток – максимально возможный срок административного ареста, даже если совершено сразу несколько преступлений.

Кроме того, если раньше при участии в незаконном массовом мероприятии можно было получить предупреждение, теперь такая мера исключен из Кодекса. При этом ввели новый вид административного взыскания – общественные работы.