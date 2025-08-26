Все разделы
В Киеве за превышение скорости оштрафовали бойцов мобильной огневой группы. Полиция объяснила почему

Валентина РоманенкоВторник, 26 августа 2025, 11:43
В Киеве за превышение скорости оштрафовали бойцов мобильной огневой группы. Полиция объяснила почему
Автомобиль патрульной полиции. Фото иллюстративное с сайта koda.gov.ua

В соцсетях появилась информация о том, что в Киеве полицейские оштрафовали военных мобильной огневой группы, патрульные объясняют, что на тот момент тревоги в столице не было и военные согласились заплатить штраф.

Источник: Патрульная полиция Киева

Детали: Инцидент произошел 23 августа на Броварском проспекте.

В 16:50 инспекторы остановили автомобиль Land Rover, водитель которого двигался по городу со скоростью 79 км/ч. В автомобиле находились водитель и пассажир, одетые в военную форму. Водитель не отрицал, что нарушил ПДД, и попросил как можно быстрее составить административные материалы.

В соответствии со ст. 15 КУоАП за нарушение правил дорожного движения военнослужащие и другие лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, несут ответственность на общих основаниях. Поэтому патрульные вынесли постановление на водителя Land Rover по ч. 1 ст. 122 (Нарушение скоростного режима) КУоАП, объясняют в полиции.

В соцсетях же появились сообщения, что мобильную огневую группу оштрафовали, когда она ехала сбивать российские беспилотники.

В полиции говорят, что во время проверки информации, распространенной в СМИ, они выяснили, что на момент составления административных материалов воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях. В Киеве и Киевской области официально тревоги не было. Военные, мол, направлялись для выполнения только предстоящего задания.

Водитель согласился с правонарушением и даже захотел оплатить штраф в размере 340 грн. с помощью электронного терминала на месте, отмечают патрульные.

