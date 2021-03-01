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В столичном метро завершили установку дефибрилляторов

Понедельник, 1 марта 2021, 17:21
В столичном метро завершили установку дефибрилляторов

В подземке Киева завершили работы по размещению дефибрилляторов в местах, согласованных с авторами проекта "РеаниМетро".

Источник: пресс-служба метро

Детали: Отмечается, что оборудование находится в кассовых залах и на платформах станций "Лесная", "Дарница", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Святошин", "Академгородок", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Осокорки".

В метро отметили, что ранее Центр общественного здоровья закупил и передал подземке 52 дефибрилляторы. Их установили в кассовых залах.

По тендеру по общественному бюджету должны были закупить еще 19 дефибрилляторов, чтобы установить на платформах станций.

Но победитель этого тендера не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Поэтому был подписан акт рекламации и представлены претензию к поставщику.

В метрополитене объяснили УП, что 19 дефибрилляторов из кассовых залов перенесли на платформы. Сейчас подземка изучает вопрос дополнительной закупки оборудования.

 

Предыстория: 16 февраля в КГГА сообщили, что на синей линии метро Киева заработает поезд, в котором впервые в стране будут показывать схему линии метрополитена и местонахождение поезда во время движения.

Украинская правда

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Темы: метроКиевмедицина
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