В подземке Киева завершили работы по размещению дефибрилляторов в местах, согласованных с авторами проекта "РеаниМетро".

Источник: пресс-служба метро

Детали: Отмечается, что оборудование находится в кассовых залах и на платформах станций "Лесная", "Дарница", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Святошин", "Академгородок", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Осокорки".

В метро отметили, что ранее Центр общественного здоровья закупил и передал подземке 52 дефибрилляторы. Их установили в кассовых залах.

По тендеру по общественному бюджету должны были закупить еще 19 дефибрилляторов, чтобы установить на платформах станций.

Но победитель этого тендера не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Поэтому был подписан акт рекламации и представлены претензию к поставщику.

В метрополитене объяснили УП, что 19 дефибрилляторов из кассовых залов перенесли на платформы. Сейчас подземка изучает вопрос дополнительной закупки оборудования.

Предыстория: 16 февраля в КГГА сообщили, что на синей линии метро Киева заработает поезд, в котором впервые в стране будут показывать схему линии метрополитена и местонахождение поезда во время движения.