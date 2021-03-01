В подземке Киева завершили работы по размещению дефибрилляторов в местах, согласованных с авторами проекта "РеаниМетро".

Источник: пресс-служба метро

Детали: Отмечается, что оборудование находится на платформах станций "Лесная", "Дарница", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Святошин", "Академгородок", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Осокорки".

В метро рассказывают, было закуплено и передано подземке 52 дефибрилляторы, но победитель тендера не обеспечил поставку и не показал документы надлежащего качества.

Поэтому подписан акт рекламации и представлены претензии к поставщику.

Дословно: "Отметим, что аптечки, предусмотренные проектом, также размещены на станциях в местах, согласованных с авторами проекта. Изучается вопрос дополнительной закупки оборудования".

Предыстория: 16 февраля в КГГА сообщили, что на синей линии метро Киева заработает поезд, в котором впервые в стране будут показывать схему линии метрополитена и местонахождение поезда во время движения.