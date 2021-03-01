Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В столичном метро завершили установку дефибрилляторов: они на 19 станциях

Понедельник, 1 марта 2021, 18:21

В подземке Киева завершили работы по размещению дефибрилляторов в местах, согласованных с авторами проекта "РеаниМетро".

Источник: пресс-служба метро

Детали: Отмечается, что оборудование находится на платформах станций "Лесная", "Дарница", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Святошин", "Академгородок", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Осокорки".

В метро рассказывают, было закуплено и передано подземке 52 дефибрилляторы, но победитель тендера не обеспечил поставку и не показал документы надлежащего качества.

Поэтому подписан акт рекламации и представлены претензии к поставщику.

Дословно: "Отметим, что аптечки, предусмотренные проектом, также размещены на станциях в местах, согласованных с авторами проекта. Изучается вопрос дополнительной закупки оборудования".

 

Предыстория: 16 февраля в КГГА сообщили, что на синей линии метро Киева заработает поезд, в котором впервые в стране будут показывать схему линии метрополитена и местонахождение поезда во время движения.

Украинская правда
Темы: метроКиевмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым

Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием

ВИДЕОУ отозванных чиновников МИД нашли 16 килограммов золота и 140 тысяч долларов

Дубинский попал в аварию на Львовщине - возбуждено дело

видеоВ Украине проверят всех владельцев оружия, разрешительная служба в полиции расформирована

инфографика, обновленоЕще одна область "покраснеет" из-за коронавируса

Все новости...
метро
Центральные станции киевского метро в воскресенье ограничат на вход
ЕБРР предоставит Киеву 50 млн евро кредита на закупку 50 новых вагонов метро
В Киеве закрывали две центральные станции метро из-за звонка о минировании
Последние новости
18:34
У Порошенко объяснили отсутствие декларации о покупке "Прямого"
18:21
фотоВ столичном метро завершили установку дефибрилляторов: они на 19 станциях
18:00
В Австрии быстрые тесты на коронавирус будут предоставлять в аптеках бесплатно
17:54
ИнфографикаДве трети россиян не готовы прививаться "Спутником" – опрос
17:53
Гривня укрепилась на закрытии межбанка
17:41
В Беларуси штрафы за участие в несанкционированных протестах подняли до 900 евро
17:40
Гуманитарная колонна, которую 3 дня не пропускали боевики, проехала через КПВВ "Счастье"
17:35
В феврале бюджет снова несколько перевыполнили благодаря налогам
17:32
"Слуга народа" отреагировала на остановку госфинансирования
17:18
Суд отменил запрет экс-владельцу "Дельта Банка" на выезд из Украины
Все новости...