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Коли і де: столичне метро готує сюрприз

Вівторок, 16 лютого 2021, 22:59
Коли і де: столичне метро готує сюрприз

На синій лінії метро Києва запрацює поїзд, у якому вперше в країні показуватимуть схему лінії метрополітену та місцеперебування поїзда під час руху.

Джерело: заступник голови КМДА Олександр Густєлєв

Деталі: Зазначається, що відремонтували зчеп із 5 вагонів моделей 1981-1984 років випуску. Зазначається, що матеріали та обладнання закупили на ProZorro, а вартість модернізованого поїзда склала 35 мільйонів гривень.

Пряма мова Густєлєва: "Практично ми маємо новий поїзд метро – зручний як для пасажирів, так і для машиніста. Корпус вагонів зроблено зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки. У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом.

Також уперше у київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів, що відображає схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда в реальному часі під час руху лінією".

 
 

Українська правда

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Теми: КиївметроКМДА
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