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Для повышения уровня жизни нужно углублять децентрализацию - Зеленский

Понедельник, 1 марта 2021, 21:28

Президент Владимир Зеленский отметил, что государственные служащие должны работать в интересах граждан, а децентрализацию нужно углублять для повышения уровня жизни в регионах.

Источник: Зеленский на совещании по реформе государственного управления и развития регионов

Прямая речь Зеленского: "Гражданин должен доверять государству - только тогда Украина будет успешной. А для этого мы должны построить профессиональную и добропорядочную государственную службу, которая работает в интересах граждан. Мы должны обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы.

Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Углубление децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах".

Детали: Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пообещал за несколько лет построить удобную и доступную инфраструктуру: "сто процентов школ будут отвечать лучшим условиям комфортного пространства, у каждой общины на 20 тысяч жителей будет качественный стадион, экстренная помощь будет приезжать не больше чем за 20 минут".

Знать больше: Округа и префекты. Как в Украине могут появиться "смотрящие" от Зеленского

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Украинская правда
Темы: Зеленскийдецентрализация


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