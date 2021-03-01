Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн

Понедельник, 1 марта 2021, 21:46

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн, целью которого является помочь нашей стране сохранить территориальную целостность, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Пентагона.

В Пентагоне подчеркнули, что объявление о новом пакете подтверждает стремление США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, чтобы она могла эффективно защищаться от российской агрессии.

Пакет включает два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV для усиления способности Украины патрулировать и защищать свои территориальные воды. 

Также пакет предусматривает предоставление дополнительных контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования; постоянную поддержку возможностей спутниковых снимков и анализа; и оборудование для обеспечения военной медицинской помощи и процедур боевой эвакуации.

"Остальные 150 млн долларов в 2021 финансовом году, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены, когда Министерство обороны по координации с Государственным департаментом покажет, что в этом году Украина достигла достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах", - заявили в Пентагоне.

Ведомство призвало Украину продолжать реформы, которые усиливают гражданский контроль над военными структурами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупкам, а также модернизировать оборонный сектор в других ключевых сферах в соответствии с принципами и стандартами НАТО.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 1 марта: ДТП с Дубинским, реакция Кремля на заявление Байдена про Крым

Аваков ожидал, что санкции против Медведчука сорвутся

На Донбассе подорвался автомобиль: пострадали 9 военных

Аваков о Стерненко: В чем его героизм?

У Порошенко объяснили отсутствие декларации о покупке "Прямого"

Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым

Все новости...
Последние новости
21:46
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн
21:28
Для повышения уровня жизни нужно углублять децентрализацию - Зеленский
21:10
Новости 1 марта: ДТП с Дубинским, реакция Кремля на заявление Байдена про Крым
20:53
"Серый кардинал" Одессы подтвердил, что владеет рынками "Привоз" и "7-ой километр"
20:40
Швейцария напомнила: активы Януковича будут заморожены еще максимум 3 года
20:23
Аваков ожидал, что санкции против Медведчука сорвутся
20:11
Корбан стал совладельцем сети магазинов "Цитрус"
20:03
Аваков говорит, что сидит на "жареной сковородке", но в премьеры не собирается
19:39
Позиция Авакова по делу Шеремета за год "мало изменилась"
19:27
США на этой неделе присоединятся к санкциям ЕС против РФ за заключение Навального - СМИ
Все новости...