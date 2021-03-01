Словакия подтвердила покупку 2 млн доз российской Covid-вакцины

Правительство Словакии подтвердил закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил премьер Словакии Игорь Матович на пресс-конференции с главой Минздрава Мареком Крайчи в аэропорту Кошице, куда прибыла первая партия российской вакцины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Премьер-министр объявил, что первая партия из двух миллионов вакцин "Спутник V" поступила сегодня в Словакию. Пока речь идет о 200 000 доз, еще 400 000 доз российской вакцины должны поступить до конца марта.

"В течение двух месяцев придет миллион, а в мае и июне второй миллион вакцин" Спутник V ". Словакия сможет ускорить вакцинацию на 40%", - сказал он.

По его словам, тот факт, что "Спутник V" не зарегистрирован в ЕС, не является препятствием.

"Я твердо верю, что Российская Федерация, соблюдая установленные сроки, покажет, что является стабильным партнером, на которого мы можем положиться в трудные времена", - добавил Матович.

"Я полностью открыт для всех вакцин, которые будут применяться в Словакии. Я еще не решил (какой вакцинироваться)", - сказал премьер, перенесший Covid-19.

Напомним, до сих пор среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.