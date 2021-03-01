Канада заказала из Индии 500 000 доз вакцины AstraZeneca

Канада до 4 марта должен получить первую партию COVID-19-вакцины AstraZeneca из медицинского завода в Индии.

Источник: Reuters

Детали: Всего Канада согласовала поставку 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca из Индии до середины мая.

Также Канада ведет переговоры по новым поставкам в страну вакцин Pfizer и Moderna.

Напомним: Украина также заказывала вакцину AstraZeneca.

Эта вакцина основанна на аденовирусном векторе, неприхотлива в транспортировке и хранении, в отличие от РНК-вакцин Moderna и Pfizer-BNT, и относительно дешева.

Между тем, появление мутаций в S-белке коронавируса в некоторых регионах, вроде ЮАР и Бразилии, поставило под вопрос ее эффективность и эффективность других вакцин без доработки их первоначального дизайна.

Институт сыворотки Индии – один из основных поставщиков вакцины Oxford/AstraZeneca. Это крупнейший в мире производитель вакцин вообще.