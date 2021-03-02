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1 марта в Украине COVID обнаружили у 5 336 человек, выздоровели почти столько же

Вторник, 2 марта 2021, 08:22

За сутки 1 марта диагноз COVID-19 в Украине поставили 5 336 лицам, госпитализировали 1 410 больных с коронавирусом или подозрением на него, умерли 162 человека, выздоровели 5 194 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 308 детей и 218 медработников.

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировали в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Тестирований за последние сутки сделали 54 994, в том числе методом ПЦР – 27 407, методом ИФА – 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 104.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 357 470 человек, из них 1 176 918 человек выздоровели, но 26 212 человек умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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