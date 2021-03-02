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ВОЗ: Прогнозы о победе над COVID до конца года преждевременны

Вторник, 2 марта 2021, 09:43
Фото ТАСС

Говорить о победе над пандемией коронавируса до конца текущего года преждевременно и нереалистично, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана

Прямая речь: "Если мы будем разумны, то сможем закончить с госпитализациями, смертями и трагедиями, связанными с этой пандемией".

Детали: Он добавил, что появление в мире эффективных вакцин против COVID-19 может сократить число тяжелых случаев болезни и летальных исходов.

Вместе с тем, по данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло на прошлой неделе впервые за последние полтора месяца.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса, этот рост "разочаровывающим, но не удивительным". Он призвал страны не ослаблять меры по предотвращению распространения COVID.

Гендиректор ВООЗ добавил, что странам еще слишком рано полагаться исключительно на вакцинацию.

Гебреисус также подверг критике развитые страны за накопление доз вакцин в ущерб поставок препарата бедным государствам.

Темы: коронавирусвакцинация


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