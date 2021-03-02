В Украину не пустили заслуженную артистку России

Еще одна российская актриса театра и кино получила запрет въезда в Украину за незаконное посещение Крыма.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах, видео ГПСУ

Детали: По словам Демченко, накануне вечером российская гражданка прилетела в аэропорт "Борисполь" из Минска. В ходе контроля пограничники выяснили, что женщина находилась в Крыму в нарушение установленного порядка въезда-выезда.

При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время, по словам спикера ГПСУ, зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины.

По ее словам, в Украине актриса планировала принять участие в киносъемках.

За нарушение украинского законодательства гражданке России пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года, а также наложили штраф.

Сейчас россиянка вылетела за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь.

Дополнительно: В ГПСУ традиционно не называют имя нарушительницы, но по данным источника УП, речь идет об актрисе театра и кино Розе Хайруллиной (недавняя громкая роль - в сериале Федора Бондарчука "Псих", также задействована в фильме "Каникулы президента", съемки которого проходили в оккупированном РФ Крыму).