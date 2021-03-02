Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада ужесточила наказание для телефонных террористов

Вторник, 2 марта 2021, 14:44

Верховная Рада приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей.

Источник: сайт ВР

Детали: Законопроект №3911 вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса. Ранее эта статья предусматривала от 4 до 8 лет тюрьмы за повторное "минирование" или "минирование" с тяжелыми последствиями, за совершение подобного преступления впервые и без тяжелых последствий предполагалось более мягкое наказание - от 2 до 6 лет заключения.

Теперь от 4 до 8 лет тюрьмы можно получить и за первое "минирование" без тяжелых последствий, если целью лживого сообщения были следующие сооружения:

  • критически важные объекты инфраструктуры;
  • объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти;
  • учреждения здравоохранения или образования.

Украинская правда
Темы: терроризмВерховная Радакриминалзаконодательство


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоМалюська показал ремонт в камере Лукьяновского СИЗО за 100 тысяч

фотоЗеленский сделал прививку от коронавируса

видеоНа Франковщине переполнены больницы: люди лежат в коридорах

фото, дополненоВ Раде хотят собрать внеочередную сессию для увольнения Сытника

Печерский суд разрешил задержать Шария – источник

видеоВ Украину не пустили заслуженную артистку России

Все новости...
терроризм
Медведчук готов к аресту, но обвиняет СБУ в фальсификациях
Задержанному командиру луганских боевиков суд назначил залог
Санкции против Медведчука и Марченко предусматривают 5 ограничений
Последние новости
15:22
ЕС вводит новые санкции против россиян за заключение Навального
15:17
Польский суд оправдал активисток по делу изображения Богоматери с нимбом в цветах ЛГБТ
15:15
фото, видеоВоенные взяли на вооружение украинский крупнокалиберную винотовку "Аллигатор"
15:00
"Укрзализныця" сократит почти треть штата центрального офиса
14:54
СБУ сообщила об угрозе информбезопасности из-за начала вещания "Первого независимого"
14:47
Президент Армении второй раз отказался увольнять главу Генштаба
14:45
Закрытие нового канала команды Медведчука рассмотрят в Раде: ОПЗЖ добилась
14:44
Рада ужесточила наказание для телефонных террористов
14:39
Антикорсуд наложил арест на более полмиллиарда незаконного возмещения налога
14:36
Минздрав озвучил 4 способа, которым можно записаться на вакцинацию против COVID-19
Все новости...