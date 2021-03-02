Рада ужесточила наказание для телефонных террористов

Верховная Рада приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей.

Источник: сайт ВР

Детали: Законопроект №3911 вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса. Ранее эта статья предусматривала от 4 до 8 лет тюрьмы за повторное "минирование" или "минирование" с тяжелыми последствиями, за совершение подобного преступления впервые и без тяжелых последствий предполагалось более мягкое наказание - от 2 до 6 лет заключения.

Теперь от 4 до 8 лет тюрьмы можно получить и за первое "минирование" без тяжелых последствий, если целью лживого сообщения были следующие сооружения: