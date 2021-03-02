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ЕС вводит новые санкции против россиян за заключение Навального

Вторник, 2 марта 2021, 15:22

ЕС вводит санкции против высокопоставленных российских государственных чиновников за заключения кремлевского критика Алексея Навального.

Об этом узнало во вторник агентство DPA, его сообщение приводит Suddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По данным источников агентства, соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в письменной форме во вторник и должен быть вскоре опубликован в Официальном журнале ЕС.

Послы стран ЕС утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и заключению оппозиционера Алексея Навального, 1 марта.

Ожидалось, что под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и / или ограничения на поездки. Дело Навального будет первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Темы: НавальныйЕСРосcиясанкции


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