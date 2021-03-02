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США синхронно с ЕС вводят новые санкции за Навального

Вторник, 2 марта 2021, 15:41
США синхронно с ЕС вводят новые санкции за Навального

США вводят санкции в отношении семи российских чиновников в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили американские СМИ, среди которых издание Axios, со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США, пишет "Европейская правда".

Это первые санкции, которые США вводят против связанных с Кремлем чиновников при президентстве Джо Байдена, который, вступив в должность, пообещал противостоять российской агрессии и нарушениям прав человека.

Представители администрации во время телефонного брифинга сообщили журналистам, что имена тех, кто попал под санкции, не будут разглашены до конца дня вторника. Однако, по их словам, американская разведка "с большой уверенностью" оценивает, что российские разведчики отравили Навального с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок".

Санкции согласованы с Европейским Союзом, который во вторник отдельно объявил, что наложил ограничения на четырех российских сотрудников правоохранительных органов за их роль в аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному.

США также добавят 14 российских предприятий, связанных с производством химического и биологического оружия, в черный список Министерства торговли.

"Соединенные Штаты не пытаются перезагрузить наши отношения с Россией, и мы не пытаемся их обострить", - заявил журналистам один представитель администрации.

Как сообщалось, в санкционном списке ЕС - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.

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Темы: НавальныйсанкцииСШАЕС
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