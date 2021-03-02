В ГБР объяснили, почему перестали вызывать Порошенко на допросы

И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что в Бюро нет оснований для закрытия уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, в рамках расследования ряда дел выполняются международно-правовые поручения.

Источник: Сухачев на заседании комитета Совета, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Сухачева: "В следствии ГБР находится ряд уголовных производств, в которых рассматривают вопрос правонарушений, в которых принимал участие Порошенко. Сейчас в этих уголовных производствах выполняются международные запросы... Также продолжаются экспертные исследования".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему Порошенко не вызывают на допросы, и.о. директора ГБР сказал: "Порошенко допрошен по всем уголовным производствами. У нас нет пока оснований его вызывать и безосновательно ставить одни и те же вопросы, поэтому мы ожидаем результатов международных запросов".

Он также отметил, что ГБР пока не может закрыть одно из уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

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