Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГБР объяснили, почему перестали вызывать Порошенко на допросы

Вторник, 2 марта 2021, 17:04
В ГБР объяснили, почему перестали вызывать Порошенко на допросы

И.о.  директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что в Бюро нет оснований для закрытия уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, в рамках расследования ряда дел выполняются международно-правовые поручения.

Источник: Сухачев на заседании комитета Совета, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Сухачева: "В следствии ГБР находится ряд уголовных производств, в которых рассматривают вопрос правонарушений, в которых принимал участие Порошенко. Сейчас в этих уголовных производствах выполняются международные запросы... Также продолжаются экспертные исследования".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему Порошенко не вызывают на допросы, и.о.  директора ГБР сказал: "Порошенко допрошен по всем уголовным производствами. У нас нет пока оснований его вызывать и безосновательно ставить одни и те же вопросы, поэтому мы ожидаем результатов международных запросов".

Он также отметил, что ГБР пока не может закрыть одно из уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Предыстория: 

  • В начале апреля прошлого года разразился международный скандал, связанный с офшорами, в котором засветился и Порошенко. В рамках проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) на основании массива полученных от анонимного источника материалов об открытых в офшорных юрисдикциях компании представителей мировой элиты ("Panama papers") была обнародована информация, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко.
  • Стало известно, что следователи ГБР обращаются за международной правовой помощью для расследования производства в отношении Порошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Все новости...
ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: