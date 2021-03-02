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США ввели санкции против главы ФСБ и генпрокурора России – список

Вторник, 2 марта 2021, 20:43

США ввели санкции в отношении семи российских чиновников в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального – среди них главы ФСИН и ФСБ.

Источник: Минфин США

Детали: Им нельзя владеть собственностью на территории США, а гражданам Соединенных Штатов запрещено совершать с ними какие-либо сделки – они рискуют тоже попасть под санкции.

Санкции ввели против:

  • директора ФСБ России Александра Бортникова;
  • главы управления администрации президента по внутренней политике России Андрея Ярина;
  • первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко;
  • заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова;
  • главы ФСИН России Александра Калашникова;
  • генпрокурора России Игоря Краснова.

И трех организаций:

  • 27-й научный центр Минобороны России;
  • 33-й центральный НИИ Минобороны России;
  • НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) России.

Напомним: Как сообщалось, в санкционном списке ЕС - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.

Украинская правда
Темы: СШАсанкцииРосcияНавальный


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