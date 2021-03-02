США ввели санкции против главы ФСБ и генпрокурора России – список
Вторник, 2 марта 2021, 19:43
США ввели санкции в отношении семи российских чиновников в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального – среди них главы ФСИН и ФСБ.
Источник: Минфин США
Детали: Им нельзя владеть собственностью на территории США, а гражданам Соединенных Штатов запрещено совершать с ними какие-либо сделки – они рискуют тоже попасть под санкции.
Санкции ввели против:
- директора ФСБ России Александра Бортникова (участвует в политическом преследовании противников режима Путина и действует в качестве ключевого политического силовика);
- главы управления администрации президента по внутренней политике России Андрея Ярина (Назначен в рабочую группу администрации Путина, роль которой заключалась в дискредитации Навального);
- первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко (куратор внутренней политики Путина);
- заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова (один несет ответственность за вооружение, в том числе химическое, второй отвечает за развитие научно-технического потенциала Минобороны России);
- главы ФСИН России Александра Калашникова (ФСИН обвинила Навального в нарушении условий условно-досрочного освобождения, когда он лечился в Германии после отравления, добивалась его ареста и требовала преобразовать условный приговор в тюремный срок);
- генпрокурора России Игоря Краснова (генеральная прокуратура привлекла Навального к уголовной ответственности и добилась его заключения).
И трех организаций:
- 27-й научный центр Минобороны России;
- 33-й центральный НИИ Минобороны России;
- НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) России.
Напомним: Как сообщалось, в санкционном списке ЕС - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.
Украинская правда