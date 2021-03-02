Почти 90% украинцев, которые были на ИВЛ из-за COVID, умерли – исследование НАНУ

В исследовании Национальной академии наук Украины говорится, что более 88% пациентов с коронавирусом в Украине, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли.

Источник: НАН Украины

Детали: В исследовании фигурируют данные от начала пандемии до 1 марта включительно.

Отмечается, что средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% - с почти 154 тысяч госпитализированных скончались более 26 тысяч человек.

Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии - почти 77% (с 16,6 тысячи умерли более 12,6 тысячи).

С больных, находящихся на аппаратах ИВЛ, умерли 88% - с почти 8500 человек летальных почти 7500 случаев.

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