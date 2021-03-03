За сутки более 7 тысяч больных COVID, 3,5 тысячи госпитализированных, Киев – "лидер"

За сутки 2 марта в Украине COVID-19 диагностировали 7 235 лицам, в больницы положили 3 486 человек с коронавирусом или подозрением на него, умерли 185 больных, выздоровели 5 118 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и данные СНБО

Детали: Среди новых заболевших – 429 детей и 319 медработников.

Больше всего случаев COVID-19 во вторник подтвердили в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Летальных случаев больше тоже было в Киеве – 25, дальше печальный рейтинг ведуn Киевская, Ивано-Франковская и Закарпатская области (по 14), Львовская, Харьковская и Донецкая (по 12), Днепропетровская и Запорожская (по 11) области.

Тестирований за минувшие сутки в стране сделали 85 043, в том числе методом ПЦР – 34 945, методом ИФА – 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 410.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 364 705 человек, из них 1 182 036 человек выздоровели, а 26 397 не пережили коронавирус SARS CoV 2.

Сейчас в Украине коронавирусную болезни имеют 156 272 жителя.

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