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За сутки более 7 тысяч больных COVID, 3,5 тысячи госпитализированных, Киев – "лидер"

Среда, 3 марта 2021, 07:23
За сутки более 7 тысяч больных COVID, 3,5 тысячи госпитализированных, Киев – лидер

За сутки 2 марта в Украине COVID-19 диагностировали 7 235 лицам, в больницы положили 3 486 человек с коронавирусом или подозрением на него, умерли 185 больных, выздоровели 5 118 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и данные СНБО

Детали: Среди новых заболевших – 429 детей и 319 медработников.

Больше всего случаев COVID-19 во вторник подтвердили в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Летальных случаев больше тоже было в Киеве – 25, дальше печальный рейтинг ведуn Киевская, Ивано-Франковская и Закарпатская области (по 14), Львовская, Харьковская и Донецкая (по 12), Днепропетровская и Запорожская (по 11) области.

Тестирований за минувшие сутки в стране сделали 85 043, в том числе методом ПЦР – 34 945, методом ИФА – 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 410.

 

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 364 705 человек, из них 1 182 036 человек выздоровели, а 26 397 не пережили коронавирус SARS CoV 2.

Сейчас в Украине коронавирусную болезни имеют 156 272 жителя.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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