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"Закарпатье в обмен на вакцину": премьер Словакии некорректно пошутил о договоренности с РФ

Среда, 3 марта 2021, 16:46

Премьер-министр Словакии, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", шутка Игоря Матовича прозвучала в эфире Radio Expres.

Журналист отметил, что Матович вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и спросил его, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.

"Закарпатскую Украину", - сказал словацкий премьер, вызвав удивление у журналиста.

Затем Матович дал понять, что пошутил, и пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии.

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - сказал он.

Словацкий премьер добавил, что его миссия заключалась в том, "чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".

Как сообщалось, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.

Темы: РосcияЗакарпатьевакцинациякоронавирусУкраина


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