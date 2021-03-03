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Увольнение обличителя коррупции в "Энергоатоме": Шмыгаль получил предписание от НАПК

Среда, 3 марта 2021, 17:49
Олег Полищук

Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписания премьеру Денису Шмыгалю и вр.и.о. президента "Энергоатома" Петру Котину с требованием вернуть на должность обличителя коррупции на предприятии Олега Полищука и найти виновных в незаконном увольнении.

Источник: НАПК в Telegram

Детали: Котин подписал приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы ГП "Энергоатом" Олега Полищука после того, как тот пожаловался в НАПК и Министерство энергетики на возможную коррупцию в действиях Котина.

Глава НАПК Александр Новиков внес предписание премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием провести служебное расследование ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Также предписание получил вр.и.о. президента "Энергоатома" Котин. От него требуют отменить приказы о дисциплинарной ответственности и увольнении Полищука и провести собственное служебное расследование с наказанием виновных.

В агентстве отметили, что увольнение Полищука должно было происходить по согласованию с НАПК, однако руководство "Энергоатома" не направило в агентство соответствующий запрос. Также ГП должно было сообщить НАПК о привлечении уполномоченного к дисциплинарной ответственности не позднее 2 дней с момента принятия приказа, однако и этого не было сделано.

Также, отмечают в агентстве, увольнению предшествовало сообщение Полищука в Национальное антикоррупционное бюро о признаках коррупции со стороны должностных лиц предприятия. После этого он получил статус обличителя.

Дословно: "Закон запрещает увольнять или привлекать к дисциплинарной ответственности обличителя за сообщения о возможных фактах коррупции. Чтобы установить объективную истину в этом деле, НАПК направило в "НАЭК "Энергоатом" запросы на предоставление информации. Однако руководство предприятия отказалось их выполнять".

Предыстория: 2 июля 2020 года Полищук пожаловался в НАПК и Министерство энергетики на возможные коррупционные действия со стороны вр.и.о. президента "Энергоатома" Петра Котина. В тот же день Котин инициировал служебное расследование с одновременным отстранением Полищука. А потом Полищука уволили.

Позже стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести служебную проверку вр.и.о. президента "Энергоатома" Петра Котина из-за совершения им коррупционного нарушения.

Украинская правда
Темы: ЭнергоатомШмыгальНАПКкоррупция


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