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Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение в похищении бизнес-партнера – источник

Среда, 3 марта 2021, 17:42
Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение в похищении бизнес-партнера – источник

Экс министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в резонансном похищении руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения".

Детали: Сам Рудьковский в Facebook подтвердил, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем ​​рождения.

Сьогодні повернувся в Україну, привітав Маму з Днем народження. Висловлюю подяку всім хто надіслав їй вітання.

Опубліковано Рудьковськієм Миколою Середа, 3 березня 2021 р.

Предыстория: 25 февраля СБУ и ОГП раскрыли резонансное похищение в 2012 году Семинского.

Согласно сообщению, заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимавший должность министра транспорта и связи. По данным УП, речь идет о Николае Рудьковском.

Украинская правда

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Темы: криминалВерховная РадаСлуга народа
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