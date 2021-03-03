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Украина ждет официального извинения премьера Словакии из-за "шутки" о Закарпатье

Среда, 3 марта 2021, 18:34
Украина ждет официального извинения премьера Словакии из-за шутки о Закарпатье

МИД требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича из-за недипломатичной шутки об "обещании Закарпатья" России в обмен на вакцину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД.

В частности, в МИД был приглашен временный поверенный в делах Словакии Матуш Корба, которому выражен протест из-за некорректных высказываний Матовича.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матович за некорректные высказывания", - говорится в комментарии.

Во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

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