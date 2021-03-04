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МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье

Четверг, 4 марта 2021, 07:08
МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку своего премьер-министра об "обещанном Закарпатье" в обмен на российскую вакцину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Корчок написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал Корчок в среду вечером.

"Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - добавил он.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.

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Темы: ЗакарпатьеСловакиямеждународные отношения
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