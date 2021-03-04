Новая волна COVID: в Украине 10 тысяч больных за сутки, две сотни умерших

За сутки 3 марта в Украине обнаружили 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 3 271 больного, умерли 194 пациентов, выздоровели 4 837 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и данные СНБО

Детали: Среди новых больных – 611 детей и 388 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса в среду зарегистрировали в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Летальных случаев 3 марта больше всего зафиксировали снова в Киеве (21), а также в Черновицкой (16), Одесской (15), Днепропетровской (14), Ивано-Франковской и Закарпатской (по 13), Запорожской (12), Львовской и Житомирской (по 10) областях.

Тестирований за минувшие сутки совершено 83 086: методом ПЦР – 38 068, методом ИФА – 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 753.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 374 762 человек, из них 1 186 873 человека выздоровели, но 26 591 больной умер.

Количество людей, которые болеют COVID сейчас в Украине, возросло до 161 298 человек.

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