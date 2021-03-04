Премьер Словакии принес извинения за свои слова о Закарпатье

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился за свою неудачную шутку об "обещании Закарпатья" в обмен на российскую вакцину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Матович написал в Twitter.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу извинения у всех украинцев за свою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - написал Матович.

"Словакия - твой друг", - добавил он на украинском языке, отметив в посте президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулеба.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

"Европейская правда" опубликовала также видео скандального заявления премьера. Его можно посмотреть на нашем Youtube-канале.

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".