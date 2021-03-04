НАН отказала Авакову и не отдала корпус своего института

Президент Национальной академии наук Анатолий Загородный отклонил просьбу министра внутренних дел Арсена Авакова о передаче полиции лабораторного корпуса Института физиологии в Киеве.

Источник: "Громадське"

Детали: Ранее Аваков направил Завгороднему письмо, в котором попросил передать для полиции лабораторный 16-этажный корпус Института физиологии на Богомольца, 4 в Киеве.

По данным источника в НАН, и ученый совет института, и президент академии отказали Авакову. Заведующая отделом сенсорной сигнализации Института физиологии Нана Войтенко рассказала, что 3 марта бюро президиума НАН на своем заседании также решило отказать МВД. Оно постановило, что Академия наук "категорически не может положительно ответить на просьбу Авакова".

Войтенко подчеркнула, что это решение не может быть обжаловано, поскольку президиум является высшим органом управления Академии наук.

По ее словам, это - рабочий корпус института. Там расположено очень много оборудования, которое используют не только отделы, которые расположены в этом корпусе, а и весь институт. Также там есть Центр коллективного пользования, который использует вся Академия наук.

В НАН пожаловались, что на фоне отказа Верховная Рада начинает кампанию по проверкам и обвинениям НАН. В частности, 2 марта был зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии Рады "по вопросам расследования фактов коррупции, бездеятельности, доведения Национальной академии наук Украины и ее имущественного комплекса до упадка, а также потери государственных средств, имущества и земель, принадлежащих НАН". Автор проекта - депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

Прямая речь Войтенко: "Если они будут дальше настаивать, чтобы мы передали корпус, то мы будем поднимать международный резонанс. Потому что мы выполняем международные гранты, и мы не можем подводить наших партнеров из Еврокомиссии, мы выполняем также гранаты Национального института здоровья США. Мы не можем остановить нашу работу".

Предыстория: Глава МВД Арсен Аваков написал письмо президенту НАН Анатолию Завгороднему, в котором попросил "рассмотреть вопрос о возможности передачи объекта недвижимого имущества в сферу управления Национальной полиции Украины", так как "территориальные органы и подразделения полиции остро нуждаются в дополнительных зданиях и сооружениях для размещения личного состава на территории Киева".

Речь идет о 16-этажном здании площадью почти 9500 кв. м, расположенном рядом со зданием МВД. Это лабораторный корпус, где проводятся научные исследования в области физиологии.