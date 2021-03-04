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В Германии закрывают счета Russia today i Ruptly, Москва обещает жестко ответить

Четверг, 4 марта 2021, 15:59

В МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена принять жесткие меры по немецких СМИ в России, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

По ее словам, 26 февраля немецкий Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств "Russia Today Германия" и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращено с 31 мая.

"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивный меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие меры по отношению к работающим в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод ", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что "ссылки на какие корпоративные правила всерьез приниматься не будут, потому что это неправда".

На сайте Russia Today размещено заявление, в котором утверждается, что закрытие счетов это часть более широкой кампании препятствование работе канала в Германии.

"В ноябре прошлого года Commerzbank непонятным образом сделал свои условия предоставления услуг гораздо менее выгодным с финансовой точки зрения для RT, начав продолжающуюся юридический спор. RT пытается найти замену Commerzbank, но несколько финансовых учреждений, включая Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS и HypoVereinsbank, или проигнорировали запросы RT, или отказались открывать счета "- сетуют в RT.

Темы: ГерманияРосcиятелевидениепропаганда


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