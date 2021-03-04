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Зеленский запускает программу, которая принесет цивилизацию в село

Четверг, 4 марта 2021, 17:02

Президент Владимир Зеленский запускает программу "Новое село", которая предусматривает строительство в сельской местности современных пространств с центрами админуслуг, современными магазинами, концертными залами, кинотеатрами и спортивными комплексами.

Источник: сайт президента со ссылкой на совещание у Зеленского, в котором приняли участие члены правительства

Прямая речь: "Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем - по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре".

Детали: В рамках программы планируют строить так называемые "центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком.

Это - современные пространства, в которых будут работать центры предоставления админуслуг, отделения почты, аптеки программы "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарные пункты, медицинские центры и тому подобное. Вокруг должна быть облагороженная территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства.

Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.

За каждым проектом будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более тысячи таких проектов. Будут проведены конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации.

Также будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабинета министров и Офиса президента.

Зеленский отметил, что одними сервисными услугами село невозможно вывести на качественно новый уровень развития. Поэтому в программу "Новое село" будет включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства. Так, планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.

Украинская правда
Темы: регионыреформыЗеленский


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