"Меняем Словакию на Крым": в Харькове разрисовали словацкое консульство

В Харькове консульство Словакии разрисовали после скандала с "шуткой" премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье и российской вакцине.

Источник: Status Quo со ссылкой на соцсети

Детали: Так в Харькове неизвестные отреагировали на скандал, который произошел 3 марта. Надпись "Меняем Словакию на Крым" появилась 4 марта на фасаде почетного консульства Словакии Харькове.

Правоохранители пока не сообщают о произошедшем.

Между тем Матович извинился за свою "шутку", отметив, что позиция Словакии четкая относительно территориальной целостности Украины и извинился перед всеми украинцами за свои слова.

Напомним: