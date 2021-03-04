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"Меняем Словакию на Крым": в Харькове разрисовали словацкое консульство

Четверг, 4 марта 2021, 17:24

В Харькове консульство Словакии разрисовали после скандала с "шуткой" премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье и российской вакцине.

Источник: Status Quo со ссылкой на соцсети

Детали: Так в Харькове неизвестные отреагировали на скандал, который произошел 3 марта. Надпись "Меняем Словакию на Крым" появилась 4 марта на фасаде почетного консульства Словакии Харькове.

Правоохранители пока не сообщают о произошедшем.

Между тем Матович извинился за свою "шутку", отметив, что позиция Словакии четкая относительно территориальной целостности Украины и извинился перед всеми украинцами за свои слова.

Напомним:

  • Во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией". "Европейская правда" опубликовала также видео скандального заявления премьера. Его можно посмотреть на нашем Youtube-канале.
  • Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.
  • 1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Темы: ХарьковСловакия


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