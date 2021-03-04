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В Украине обнаружили британский штамм коронавируса. Ляшко говорит, что это не повлияет на вакцинацию

Четверг, 4 марта 2021, 16:34
В Украине обнаружили британский штамм коронавируса. Ляшко говорит, что это не повлияет на вакцинацию

В Украине  выявлен британский штама коронавируса, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что это не повлияет на ход вакцинальной кампании.

Источник: Центр общественного здоровья, Ляшко на пресс-конференции 4 марта, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: 4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

Отмечается, что в процессе секвенирования 20 образцов было определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями - В1.1.7 (VUI2020212 / 01). Результаты уже внесены в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, которая обеспечивает открытый доступ к геномных данных вирусов гриппа и SARS-CoV-2).

Прямая речь Ляшко: "Выявление британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Британская мутация не влияет эффективность вакцинации. Выявление британского штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры".

Дополнительно: Ляшко также сообщил, что в настоящее время ученые изучают влияние южно-африканской мутации вируса

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