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Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затягивается до сентября

Четверг, 4 марта 2021, 18:12

Морское управление Дании (DMA) ожидает, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершится до конца сентября, тогда как до сих пор речь шла о более раннем сроке окончания работ, в апреле.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Кроме того, консорциум Nord Stream 2 AG, который стоит за строительством газопровода, сообщил, что второе российское судно "Академик Черский" вышло из немецкого порта Висмар в четверг с намерением позже присоединиться к строительству в водах Дании.

"Трубоукладочные судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и отправилось в направлении Калининграда для прохождения ходовых испытаний. По завершении испытаний планируется начать трубоукладочные работы в исключительной экономической зоне Дании", - заявили в консорциуме агентству.

"Nord Stream 2 AG направила необходимое уведомление DMA. Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями", - добавили в компании.

В это время другое российское судно "Фортуна" прокладывает трубы в водах Дании.

Трубопровод в основном уже завершен, но осталось проложить около 120 км в водах Дании, а также почти 30 км в водах Германии, прежде чем он выйдет на берег в северогерманском прибрежном городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

Работы по строительству "Северного потока-2" были заморожены более чем на год из-за угрозы санкций США.

Темы: Северный поток-2Даниястроительство


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