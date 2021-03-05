Вакцина для известных людей: Ляшко объяснил, откуда берутся "излишки"

Министерство здравоохранения разрешило вакцинировать против COVID-19 публичных и известных людей вне очереди, чтобы не пропадали неиспользованные дозы, ведь каждый флакон CoviShield/AstraZeneca содержит 10 доз вакцины – и на их использование есть только 6 часов.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 5 марта

Прямая речь: "Чтобы показать, что вакцинироваться против COVID целесообразно и безопасно, приказом от 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов внес изменения в дорожную карту вакцин. Этими изменениями мы позволили популяризировать проведения прививок остаточными дозами, которые образуются во время проведения выездных мобильных сессий, публичных и известных людей...

С целью рационального использования остаточных доз разрешается вакцинировать известных публичных лиц в случае, если был зафиксирован отказ от вакцинации тех людей, которых сегодня уже было запланировано прививать и ради которых был открыт 10-дозный флакон.

Когда количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, было не кратным 10-ти, когда оставалось пару доз – тогда также разрешается приглашать к вакцинации людей, которые не были на первом этапе вакцинации против COVID.

Третий случай, когда разрешается использовать (вакцину так), когда человек пришел на вакцинацию, но у него были обнаружены противопоказания к вакцинации. В таких случаях вакцинации не проводится, а дозу можно использовать так, как это предусмотрено приказом".

Детали: Ляшко объяснил, что вакцина CoviShield/AstraZeneca, которая пришла в Украину первой, поставляется в 10-дозных флаконах. После вскрытия флакона эти 10 доз надо использовать в течение 6 часов. Повторное охлаждение или повторная перевозка этих доз строго запрещены. Если эта вакцина не будет использована, она подлежит утилизации.

Именно для того, "чтобы эти дозы не пропали и не были утилизированы", внесены изменения в дорожную карту, пояснил главный санитарный врач.

Этому предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что неиспользованные дозы вакцин после первой волны прививок перейдут к следующим группам, определенным планом вакцинации, а также их могут распределить между людьми, которые хотят получить паспорта прививок для путешествий.

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