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Украина планирует разрешить двойное гражданство с ЕС, но не Россией - Кулеба

Пятница, 5 марта 2021, 10:57

Украина планирует утвердить либеральную политику в отношении двойного гражданства, но с ограничениями для чиновников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

"Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение - это государство-агрессор, с ним не может идти речь ни о каком двойном гражданстве. Мы планируем разрешить двойное гражданство, со странами Евросоюза, со странами, которые являются для нас дружественными, и список этих стран будет зависеть от некоторых критериев", - сказал Кулеба.

Он пояснил, что такой шаг позволит объединять миллионы украинцев по всему миру, а Украина не будет мешать их интеграции в общество других стран.

"Но есть другой элемент: если у вас несколько паспортов, имеете ли вы право быть депутатом парламента? Можете ли вы быть министром? Здесь будет другая политика и установлен ряд ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений. На такой должности человек должен быть гражданином одной страны - Украины", - добавил министр.

В прошлом году Верховная рада отложила рассмотрение президентского законопроекта по вопросам гражданства.

Внесенный законопроект был остановлен, потому что эксперты ВР сделали вывод, что без изменений в Конституцию, просто на уровне закона, этот вопрос урегулировать невозможно.

Подробнее о критике законопроекта - Украинцы второго сорта: чем опасна Зе-инициатива о двойном гражданстве

Темы: ЕСКулеба Дмитрийгражданство


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