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Президентский рейтинг: Зеленский немного оторвался от соперников

Пятница, 5 марта 2021, 12:55
Фото ОПУ

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22,5% украинцев, отрыв от его ближайших соперников немного вырос по сравнению с февралем.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в начале марта

Дословно: "Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский (22,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором)". 

 

Детали: За лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко готовы проголосовать 14,6%, за сопредседателя "ОПЗЖ" Юрия Бойко – 11,6%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 11,3%.

Лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 8,0%, экс-премьера Владимира Гройсмана – 6,6%, руководителя партии "Наши" Евгения Мураева – 4,6%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,4%. 

 

За спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова готовы отдать голоса 4,2%, за экс-премьера Арсения Яценюка – 2,9%, за мэра Киева Виталия Кличко – 1,7%, за главу "Свободы" Олега Тягнибока – 1,5%, и за председателя партии "Голос" Киру Рудик – 0,3%.

Исследование продолжалось 2-3 марта. Методом телефонных интервью опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.  

Предыстория:

  • Согласно февральскому опросу "Рейтинга", за Зеленского готовы были голосовать 21,2% украинцев, а отрыв от его ближайших соперников составлял 4-5%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвиборырейтингсоциология


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