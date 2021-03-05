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Почти 70% украинцев не нравится, куда движется страна

Пятница, 5 марта 2021, 13:00

69% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Источник: опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта

Детали: При этом 22% считают, что Украина движется в правильном направлении, 9% - не определились.

Больше всего сторонников нынешнего курса среди жителей Западной Украины – 26%. В Центре такого мнения придерживаются 23% опрошенных, на Юге – 22%, на Востоке – всего 13%.

По возрастному распределению, больше всего поддерживает направление движения страны молодежь 18-29 лет (37%). Среди 30-39-летних таких 27%, в категории 40-49 лет – 17%, 50-59 лет – 20%, среди людей старше 60 лет – 17%.

 

При этом ни в одной из возрастных групп и ни в одном регионе количество сторонников нынешнего курса страны не превышает количество противников.

 

Справка: Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Всего опрошено 2500 респондентов с помощью CATI – телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Предыстория:

  • По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 22-23 февраля, 68% украинцев считали, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном, 10% - не определились.

Украинская правда
Темы: опрос


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