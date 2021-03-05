Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

РФ и Беларусь будут вместе готовить военных

Пятница, 5 марта 2021, 16:17
БелТА

Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси, заявили в российском военном ведомстве.

Шойгу и Хренин на встрече в Москве в пятницу обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения "Запад-2021". Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу на встрече назвал работу совместной системы противовоздушной обороны двух стран.

Что было ранее: 10-16 сентября 2021 года Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран, сообщило Минобороны Беларуси 18 января. В белорусском ведомстве тогда заявили, что в основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".

Темы: РосcияБеларусьармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО

Россия наращивает силы у границ Украины и агитирует идти в ряды боевиков – разведка

Послы G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и КСУ

Почти 70% украинцев не нравится, куда движется страна

Президентский рейтинг: Зеленский немного оторвался от соперников

ФОТО15-летняя криворожанка вела "группу смерти" в Telegram - полиция

Все новости...
Росcия
В России оштрафовали "Одноклассники" - не удалили призывы выходить за Навального
Россия наращивает силы у границ Украины и агитирует идти в ряды боевиков – разведка
Суд обязал Навального выплатить "повару Путина" полмиллиона
Последние новости
17:32
Тернопольский стадион будет носить имя Шухевича
17:18
"Метинвест" Ахметова купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
17:17
Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения
17:13
От коронавируса вакцинировали уже более тысячи бойцов ООС
16:57
В Киеве задержан работник школы по подозрению в развращении 10-летней девочки
16:43
Столичный регион Италии попросил правительство о производстве "Спутника V"
16:42
Джемилев о запрете въезда в Крым: до 2034 года не будет ни меня, ни оккупации
16:37
Депутаты просят Зеленского присвоить Коновальцу звание Героя Украины
16:29
Новый глава Нацкомиссии по ценным бумагам определился с ее составом
16:17
РФ и Беларусь будут вместе готовить военных
Все новости...