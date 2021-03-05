РФ и Беларусь будут вместе готовить военных

Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси, заявили в российском военном ведомстве.

Шойгу и Хренин на встрече в Москве в пятницу обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения "Запад-2021". Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу на встрече назвал работу совместной системы противовоздушной обороны двух стран.

Что было ранее: 10-16 сентября 2021 года Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран, сообщило Минобороны Беларуси 18 января. В белорусском ведомстве тогда заявили, что в основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".