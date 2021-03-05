Депутаты просят Зеленского присвоить Коновальцу звание Героя Украины

Верховная Рада поддержала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Героя Украины Евгению Коновальцу.

Источник: сайт ВР, издание "Курс"

Детали: "За" проголосовали 236 депутатов, "против" - 16.

Отмечается, что запрос Зеленскому направил народный депутат Александр Аликсийчук.

Издание "Курс" отмечает, что на прошлой неделе депутаты Ивано-Франковского горсовета обратились к президенту и главе ВРУ с просьбой присвоить звание Героя Украины Евгению Коновальцу. Такое же обращение подали депутаты Львовского горсовета.

Сообщается, что 2021 год на Прикарпатье объявили годом Евгения Коновальца. В этом году исполняется 130 лет со дня его рождения.

Справка. Евгений Коновалец - полковник Армии УНР, Начальный комендант Украинской военной организации, глава Провода украинских националистов.