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Депутаты просят Зеленского присвоить Коновальцу звание Героя Украины

Пятница, 5 марта 2021, 15:37
Депутаты просят Зеленского присвоить Коновальцу звание Героя Украины

Верховная Рада поддержала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Героя Украины Евгению Коновальцу.

Источник: сайт ВР, издание "Курс"

Детали: "За" проголосовали 236 депутатов, "против" - 16.

Отмечается, что запрос Зеленскому направил народный депутат Александр Аликсийчук.

Издание "Курс" отмечает, что на прошлой неделе депутаты Ивано-Франковского горсовета обратились к президенту и главе ВРУ с просьбой присвоить звание Героя Украины Евгению Коновальцу. Такое же обращение подали депутаты Львовского горсовета.

Сообщается, что 2021 год на Прикарпатье объявили годом Евгения Коновальца. В этом году исполняется 130 лет со дня его рождения.

Справка. Евгений Коновалец - полковник Армии УНР, Начальный комендант Украинской военной организации, глава Провода украинских националистов.

Темы: Верховная Рада
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