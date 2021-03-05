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От коронавируса вакцинировали уже более тысячи бойцов ООС

Пятница, 5 марта 2021, 16:13
От коронавируса вакцинировали уже более тысячи бойцов ООС

По состоянию на 5 марта от COVID-19 вакцинировали 1030 военнослужащих из состава ООС, поствакцинальных осложнений у них не отмечалось.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1030 военнослужащих, привлеченных в состав ООС, из них 147 медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, поствакцинальных осложнений не отмечалось".

Детали: Прививочная кампания в ВСУ началась 25 февраля. Вооруженные Силы получили от Министерства здравоохранения 14000 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Для прививки бойцов ООС подготовлено 10 бригад по вакцинации. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты, термосумками с холодовыми элементами для перевозки вакцин и проведения прививочной сессии, противошоковыми вкладышами и обеспечена реанимобилем для оказания неотложной помощи в случае поствакцинальных реакций/осложнений и немедленной эвакуации военнослужащего в учреждение здравоохранения Минобороны.

Отмечается, что за каждым военнослужащим после проведения прививки осуществляется медицинское наблюдение в течение 30 минут.

Прививки от COVID-19 проводятся на временных пунктах вакцинации, развернутых на базе военных мобильных госпиталей, гражданских больниц, где расположены военные врачебно-сестринские бригады и медицинских подразделений воинских частей.

Что предшествовало: По состоянию на 5 марта, с 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.

Зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассекоронавирусвакцинация
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