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Латвия готова рассмотреть покупку "Спутника V", если вакцину одобрит ЕС

Пятница, 5 марта 2021, 19:54

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс заявил, что если Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит к использованию вакцину "Спутник V" в ЕС, то Латвия рассмотрит возможность ее приобретения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность сохранить жизнь и здоровье людей Латвии", - заявил Павлютс агентству LETA.

Министр отметил, что принимая решение о приобретении "Спутника V", ведомство будет рассматривать доступность вакцин. По его словам, уже в середине года в Латвии будет доступно очень много вакцин от семи производителей.

Советник министра Ласма Биндер отметила, что Министерство здравоохранения рассматривало такую ​​возможность и решило, что будет формировать портфель вакцин из препаратов, рекомендованных Европейским агентством по лекарственным средствам.

Добавим, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее заявила, что ее страна не будет закупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Агентство на этой неделе заявило, что начало экспертизу "Спутника V" - процесс, который может привести к одобрению препарата для использования во всех 27 странах ЕС.

Вакцина "Спутник V" уже одобрена или рассматривается для одобрения в трех странах-членах ЕС - Венгрии, Словакии и Чехии. 



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