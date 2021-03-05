В ВОЗ выступили против запланированных ЕС паспортов вакцинации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет существенные возражения по плану Еврокомиссии по введению "цифровых зеленых паспортов вакцинации".
Об этом заявил директор регионального евопейського бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью изданию Die Welt, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Пока нет определенных данных о том, сколько держится иммунитет, связанный с вакцинацией от коронавируса. Несмотря на это, ВОЗ относится критически к намерениям по введению паспортов вакцинации.
"Мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью", - подчеркнул бельгийский медик и добавил, что заявленной на лето появления таких паспортов "вряд ли избежать". "Однако ВОЗ этого не рекомендует", - заявил Клюге.
17 марта Еврокомиссия обнародовать законопроект о "цифровой зеленый паспорт", в котором должны нотуватись данные о вакцинации от коронавируса, болезнь COVID-19, а также отрицательные тесты на коронавирус. Целью введения паспорта вакцинации надежный путь для отмены ограничений, а также сделать возможным путешествий в Европе. В течение трех месяцев должны быть созданы технические условия для того, чтобы в пределах всего ЕС данные паспорта считывались безопасно.
Между тем 5 марта министр энергетики и Информационный технологий Швеции Андерс Игеман сообщил, что паспорта вакцинации появятся в стране к лету. По его словам, речь идет о цифровой документ, который будет доступен на различных платформах, в том числе на мобильных телефонах и электронных кошельках.